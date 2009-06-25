Ющенко: сегодня последний день, чтоб Ехануров мог обратиться в суд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов уже сегодня внести в Верховную Раду представление на кандидата на должность министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«Президент готов внести кандидатуру на должность министра обороны Украины и был готов сделать это еще несколько дней назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что единственное, что его сдерживало, это этические соображения по поводу судебного иска бывшего министра Юрия ЕХАНУРОВА, который он подал на действия правительства и парламента.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что, по его информации, сегодня последний день, когда этот вопрос должен решиться в суде. Вместе с тем, глава государства отказался назвать фамилию возможного кандидата.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Кабинет Министров назначил Валерия ИВАЩЕНКО, занимавшего должность заместителя министра обороны, первым заместителем министра обороны, исполняющим обязанности министра.

9 июня Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что планирует на следующий день, 10 июня, подать в Верховную Раду кандидатуру министра обороны, однако не назвал ее.