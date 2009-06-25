Тимошенко: для выполнения бюджета-2009 есть все шансы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что для выполнения бюджета на 2009 год есть все шансы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещание с административно-хозяйственным активом Львовской области.

«Половина областей выполняет бюджет, половина - в очень сложной ситуации, но в то же время шансы есть, что до конца года бюджет будет выполнен, несмотря на то, что делается там – в центральной политике, что делается в банковской сфере. Все равно все будет идти на поправку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что первым позитивным признаком стабилизации ситуации в банковской сфере является увеличение депозитных вкладов в банках. (По информации НБУ, показатель прироста вкладов населения в мае составил 0,7%, что больше, чем в апреле (0,6%). Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 17 июня в ходе совместного заседания при участии руководства Национального банка Украины и коммерческих банков привел следующие цифры: если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн., то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., и за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн., что в целом составляет 4,4 млрд. грн. – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, Президент Украины неоднократно называл государственный бюджет на 2009 год нереальным и настаивал на его пересмотре.

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Однако 6 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра государственного бюджета, поскольку он наполняется с перевыполнением плана.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.