У Ющенко намекают Европе, что на самом деле опасаться стоит Газпрома

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что плохое финансовое состояние российского ОАО "Газпром" угрожает стабильности транзита газа в Европу, а также поставкам его в Украину. Об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в январских газовых переговорах российская сторона занимала слишком жесткую, непартнерскую позицию в отстаивании своих интересов, а украинское правительство не отстояло украинских интересов и согласилось на ряд дискриминационных положений в контрактах от 19 января 2009 года по поставке и транзиту природного газа.

«Очевидно, что таким образом российская сторона надеялась за счет украинцев спасти свою газовую отрасль. Однако и это не помогло решить главную проблему, которая заключается в том, что на сегодня финансовые, ресурсные и другие обязательства «Газпрома» явно превышают возможности. Эта ситуация прежде всего создает угрозу срыва поставок газа в Украину и европейским потребителям», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, «Газпром», заявляя неоднократно о проблемах в украинском энергетическом секторе, пытался таким образом отвлечь внимание европейской общественности от проблем внутри Российской Федерации.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день финансовые обязательства "Газпрома" составляют более 90 млрд. долл., кроме того, по его словам, "Газпром" имеет проблемы с импортом среднеазиатского газа и сокращением поставок газа в Европу.

Б.СОКОЛОВСКИЙ предположил, что такая ситуация побуждает высших должностных лиц Российской Федерации и руководителей «Газпрома» прибегать к весьма некорректной и абсолютно безосновательной клевете в адрес украинцев и нашего государства о якобы потерянных 8 млрд. кубометров газа, о ненадежности ГТС, нецелесообразности пересмотра контрактов от 19 января, которые де-факто не выполняются.

«Такая позиция российской стороны не соответствует духу партнерства, взаимного уважения и доверия. Упомянутые заявления и конкретные действия российской стороны противоречат Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он констатировал, что отсутствие адекватной реакции со стороны действующего и теневого правительств на очередные газовые выпады российской стороны лишний раз свидетельствуют об их беспринципности в вопросах национального достоинства и неспособности выполнять ни профессиональные, ни политические функции, доверенные им украинским народом.

Уполномоченный Президента заметил, что, безусловно, Украина заинтересована, чтобы Россия, в том числе «Газпром», как можно скорее вышли из кризиса, поскольку речь идет "прежде всего о благополучии наших соседей, которым мы всегда желаем добра, процветания и мудрости".