Ющенко напоминает Тимошенко, что 7 июля - не за горами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, парламент и руководство НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно принять конструктивные меры для расчетов за потребленный российский газ в июне и последующие периоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, руководство НАК «Нафтогаз Украины» и парламент безотлагательно вместе принять приемлемые для Украины конструктивные меры для расчетов за июнь и последующие периоды. Ситуация требует профессиональных решений и действий, а не разговоров и обещаний», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по транзиту и оплате российского газа в соответствии с контрактами по поставке и транзиту российского газа, заключенными 19 января этого года в Москве по результатам договоренностей между руководителями российского и украинского правительств.

В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, учитывая, что правительство не в состоянии должным образом защищать украинские интересы, глава Украинского государства как гарант национальной безопасности вынужден лично контролировать ход выполнения международных обязательств в энергетической сфере.

Уполномоченный Президента напомнил о прецеденте, когда в начале июня этого года, за несколько часов до истечения срока расчетов с российской стороной за май, Президент был вынужден созвать экстренное совещание. Под председательством В.ЮЩЕНКО руководители Национального банка Украины и НАК «Нафтогаз Украины» приняли единственно возможное на тот момент решение об оплате газа за счет резервов НБУ. «Таким образом были спасены миллионы украинских и европейских потребителей газа и международный авторитет государства. Никто из украинских правительственных чиновников и политиков не предложил других путей решения этого вопроса», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он с сожалением констатировал, что на сегодня ситуация повторяется: приближается 7 июля, когда надо рассчитаться за газ, полученный в июне. Средств, собранных НАК «Нафтогаз Украины», не хватает. Поэтому необходимы эффективные действия правительства, парламента, политиков и предпринимателей, безотносительно идеологического разнообразия.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.