Партия регионов угрожает заблокировать работу ВР

Фракция Партии регионов заблокирует работу Верховной Рады, если коалиция не согласится сегодня увеличить размер минимальной заработной платы.

Об этом говорится в заявлении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, текст которого передан УНИАН пресс-службой ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что парламент не может уйти в отпуск, не увеличив прожиточный минимум для самых бедных граждан. Партия регионов настаивает на том, чтобы уже сегодня проголосовать за увеличение минимальных зарплат на 200 грн., заявил он.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов зарегистрировала в ВР проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной зарплаты)».

Законопроектом предусматривается повысить минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В соответствии с законопроектом, с первого июля этот минимум будет составлять 860 грн., 1 октября 2009 года – 900 грн.