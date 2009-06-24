Тимошенко просит Ющенко не выводить своих депутатов из коалиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не выводить своих сторонников из состава коалиции и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции по окончании сегодняшнего заседания правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей известно о задании Президента перед партией «Наша Украина», чтобы на субботнем съезде было принято решение о выходе депутатов - представителей «Нашей Украины» из коалиции и о выходе министров – представителей «Нашей Украины» из состава правительства.

Она сказала, что имеет диаметрально противоположную позицию. «Я пытаюсь всех объединить перед лицом кризиса. Я готова конструктивно работать со всеми ветвями власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она заявила, что сегодня в интересах правительства и страны - максимальное объединение всех политиков и политических сил, а тем более - Президента и правительства. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей жаль, что кто-то выбирает другую политику. Вместе с тем премьер заверила, что подобные решения абсолютно не повлияют на единство, сплоченность и коалиции, и правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что ей будет очень жаль, если «Наша Украина» примет подобное решение, поскольку это, по ее словам, будет против интересов Украины.