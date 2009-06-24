Ющенко не подпишет закон о референдуме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать закон о всеукраинском референдуме, принятый недавно Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время обсуждения президентского проекта обновления Конституции со студентами, преподавателям и научными работниками Харьковской области.

«Если коротко, то, думаю, что нет», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос преподавателя одного из вузов о том, подпишет ли он принятый парламентом данный закон.

При этом Президент отметил необходимость активного участия народа в принятии изменений в Основной закон государства, а также проведения всеукраинских референдумов в процессе формирования Конституции.

«Изменения в Конституцию необходимо вносить по результатам всенародного референдума», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Конституция Украины, - отметил он при этом, - нуждается не в изменениях и дополнениях, а новой редакции, которая даст ответы на все вызовы».

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что заключение Венецианской комиссии относительно президентского проекта изменений в Основной Закон является одним из лучших с начала 90-х годов: «То заключение, которое мы получили, – это одно из лучших заключений Венецианской комиссии с начала 90-х годов по всем вариантам, которые Украина подавала на соответствующие правовые заключения».

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР 296 голосами приняла закон о всеукраинском референдуме.

Предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины.

По закону, всеукраинский референдум по народной инициативе - это способ принятия гражданами решения по любому вопросу за исключением тех, которые предусмотрены статьей 74 Конституции Украины (относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии).

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области. Всеукраинский референдум по народной инициативе объявляет Президент Украины.