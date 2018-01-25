Россия должна ускорить выполнение обязательств по Минскими соглашениями – Тиллерсон

Россия должна ускорить выполнение своих обязательств по Минским соглашениям, а также прекратить недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает сайт Госдепартамента.

Читайте такжеТиллерсон намерен обсудить с европейским лидерам ситуацию в Украине Госсекретарь также обратил внимание на запланированную на 26 января встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым, которые будут искать выход из вооруженного конфликта на Донбассе.

Среди других тем разговора Тиллерсона и Лаврова были Сирия и Северная Корея.

Официальный сайт МИД России, который также информирует о диалоге Тиллерсона и Лаврова, не указывает среди тем обсуждения ситуации в Украине.