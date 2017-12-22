Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе и выход России из СЦКК

Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе и выход офицеров Российской Федерации из Совместногого центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter. "Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК", - сообщил пресс-секретарь главы президента.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «утверждение положения о СЦКК, их статуса, гарантии безопасности и т.д.». Позже Марчук отметил существование риска того, что договоренность в Минске о «рождественском перемирии» может оказаться под угрозой срыва из-за выхода представителей России из СЦКК.

По данным пресс-службы Кремля, 21 декабря вечером канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили условия возобновления работы СЦКК, а также вопросы обмена украинских заложников на заключенных на подконтрольной правительству Украины территории жителей оккупированного Донбасса.