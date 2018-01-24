Тимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" в представление на новый состав ЦИК

Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петру Порошенко с требованием включить кандидата от «Батькивщины» Андрея Евстигнеева в представление о новом составе Центральной избирательной комиссии.

Об этом лидер партии сообщила в среду, 24 января, на пресс-конференции в Киеве.

Политик отметила, что ЦИК должна быть сформирована честно, с учетом кандидатур от всех парламентских партий, так, как это предусмотрено законом: «От того, как будет сформирована комиссия, кто и как будет считать голоса на президентских и парламентских выборах, зависит, состоится ли в Украине полная перезагрузка власти».

Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. В нем представлены кандидатуры от всех фракций, кроме «Батькивщины». Срок полномочий 12 членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя Михаила Охендовского, истек еще в июне 2014 года, еще 1 – в феврале 2017 года.

Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила вовремя, согласно законодательству, подала кандидатуру Андрея Евстигнеева в состав ЦИК: «Это молодой, интеллектуальный человек, кандидат наук, преподаватель университета им. Шевченко. Он имеет опыт сотрудничества с международными организациями, имеет безупречную репутацию и может усилить работу ЦИК на предмет честной работы».

По убеждению политика, ситуация с представлением на новый состав ЦИК свидетельствует о том, что президент не собирается честно проводить выборы, а готовится к фальсификациям.

«Он понимает, что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не позволит ему сфальсифицировать выборы», – подчеркнула политик и напомнила, что даже при Януковиче от «Батькивщины» было два члена ЦИК.

«Я публично обращаюсь к Порошенко с требованием немедленно исправить эту ошибку. Это сознательное нарушение закона о ЦИК, поскольку «Батькивщина» имеет первый уровень поддержки в обществе, о чем свидетельствуют выборы в ОТГ. Мы требуем внести в представление кандидатуру от «Батькивщины», тем более, что ранее Порошенко публично заявлял, что все фракции внесли в ЦИК свои кандидатуры, которые отвечают всем критериям, и он включил их в состав представления», – отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также обратилась к главе парламента Андрею Парубию с требованием немедленно вернуть соответствующее представление президенту и принять новое, в котором будут кандидаты от всех фракций.

Кроме того, политик обратилась к депутатам всех фракций в ВР: «Если вы не являетесь сообщниками подготовки фальсификации следующих выборов, выступите против того, что президент внес новый состав ЦИК, где доминирует его большинство и нет кандидата от «Батькивщины».