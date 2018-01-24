"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащении

Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, "личной местью" и давлением.

Об єтом Гаврилова написала в своем комментарии на странице в Facebook.

"К сожалению, наше сотрудничество с вновь созданным правоохранительным органом - НАБУ - имеет грустный опыт, когда руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным им делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на сотрудников ГАСУ. Кроме того, составление моими подчиненными акта проверки, в котором идет речь о злоупотреблении одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести мне", - написала Гаврилова.

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Она считает, что озвученная НАБУ информация является "субъективным мнением детективов" и уверяет, что нажила свое состояние законным путем.

Как передает Lb.ua, в эфире телеканала 112 в среду она заявила, что ее электронная декларация об имуществе и доходах является достоверной, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая ее многолетний стаж работы.

Чиновница также сказала, что она действительно проживает вместе с бывшим мужем (он владеет автомобилем и двумя паркоместами, не указанными в декларации Гавриловой), но это ее "личные моменты", которые она не хочет выносить на публику.

Отвечая на вопрос, откуда у нее найденные при обыске НАБУ золотые слитки и денежные средства в иностранной валюте, чиновница сказала: "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки. Касательно долларов, которые они нашли… Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы… А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, и это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений", - рассказала Гаврилова.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении на сумму около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, в течение 2015-2017 годов чиновник получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

"В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г. Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долл. США и 8,5 тыс евро, - найденных и изъятых детективами НАБУ во время обыска квартиры по месту жительства чиновницы", - отмечается в сообщении.