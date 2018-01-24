Скандальная чиновница ДМС Пимахова назвала обыски НАБУ местью

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова, которую НАБУ обвиняют во взяточничестве, называет обыск Антикоррупционного бюро местью за то, что она рассказала о предложении взятки от сотрудника бюро.

При этом она заявляет, что предоставила следователям все вещи для досмотра. Об этом она заявилав интервью журналистам после обыска, которое транслировалось на телеканале "112 Украина".

"Это не более чем месть за то, что сотрудник НАБУ был задержан", - сказала она.

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По словам Пимаховой, представители НАБУ пришли в ее квартиру в 7:40 утра, она просила подождать адвоката, но они взломали дверь и начали обыск. Параллельно обыск прошел и в ее рабочем кабинете.

"Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам. Очень внимательно провели сотрудники НАБУ обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей как не было, нет, и не может быть, потому что никаких действий с моей стороны, незаконных, не было", - заверила Пимахова.

Также чиновница заявила, что подозрение ей не вручали. Она подчеркнула, что со своей стороны будет полностью способствовать следствию.

"Я готова это делать, и наоборот, очень даже хочу для того, чтобы правда восторжествовала", - сказала первый заместитель председателя ГМСУ.

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Напомним, 29 ноября в ГМС сообщили о задержании агента НАБУ во время попытки дать взятку замглавы ведомства Дине Пимаховой. Во время попытки передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

В НАБУ отметили, что их сотрудник требовал взятку в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в ДМС. Впоследствии бюро обнародовало видео, на котором чиновница обещает за 30 тысяч долларов незаконно оформить гражданство иностранцу.

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ относительно предложения взятки. Она сообщила, что мужчина, который назвался представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и начал предлагать решить вопрос относительно содействия незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.