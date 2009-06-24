Луценко готов извиниться перед Колесниковым только в одном случае

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что готов извиниться перед народным депутатом от Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВИМ, если будет соответствующее решение Верховного Суда Украины, куда он обратился с обжалованием постановления суда низшей инстанции.

Об этом министр заявил сегодня в эфире «5 канала».

«Я человек законопослушный. Есть решение суда. Если Верховный Суд Украины, с кассационным представлением куда я обратился, подтвердит правоту инициаторов этого шоу, я сделаю так, как решит суд, но после того, как этот вопрос будет решен в Верховном Суде», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года в рамках уголовного дела по факту вымогания в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) в экс-председатели правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за уголовные преступления и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

В начале июня 2009 года Киевский апелляционный административный суд обязал Ю.ЛУЦЕНКО опровергнуть сказанные им с трибуны ВР слова о том, что Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к вымогательству и другим преступлениям.