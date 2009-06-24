Луценко: у меня достаточно влиятельных врагов, и этим я горжусь

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не держится за кресло министра и готов пойти в отставку, если на то будут веские основания.

Об этом он заявил сегодня в эфире «5 канала».

«У меня достаточно влиятельных врагов, и этим я горжусь: значит я принципиальный министр… И принципов своих менять не собираюсь. Я не боюсь терять должность, я готов к любому развитию событий», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос относительно отставки министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, Ю.ЛУЦЕНКО одобрил представление по этому поводу, внесенное в ВР премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку глава правительства по действующему законодательству должна это делать.

Также Ю.ЛУЦЕНКО критически высказался относительно позиции Й.ВИНСКОГО, который “делал заявления не в ходе своей деятельности”.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что из шести зарегистрированных в Верховной Раде проектов постановлений об освобождении министров фракция Партии регионов гарантировано поддержит два – относительно министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА и Ю.ЛУЦЕНКО.

Также сегодня ВР приняла решение об отставке Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи Украины по предоставлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Перед этим состоялось голосование за освобождение И.ВИНСКОГО согласно с поданным им заявлением об отставке, но это решение не набрало необходимого количества голосов.

Как заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, в случае освобождения И.ВИНСКОГО согласно с поданным им заявлением за ним сохранились бы все социальные выплаты и льготы.