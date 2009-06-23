ВР приняла новую редакцию Бюджетного кодекса

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В сессионном зале продолжалась дискуссия о том, принимать ли данный закон.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что народные депутаты, дискутируя, говорили не о потребностях людей, а о том, “кто будет на президентских выборах иметь поддержку среди той или другой категории местного самоуправления».

По его словам, «одна часть, которая имеет опору в лице председателей областных и районных советов в ключевых по населению территориях, требует оставить все так, как было, а другая часть апеллирует к сельским и поселковым советам, чтобы вновь получить поддержку перед выборами».

По его словам, «это правда, о которой мы должны были бы говорить.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.