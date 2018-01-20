В зоне АТО украинские военные задержали диверсанта

За прошлые сутки, противник семь раз нарушил режим тишины. В Донецкой области бойцы ВСУ задержали диверсанта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеСутки в АТО: два нарушения тишины, боевики обстреливали украинские позиции из тяжелых минометов"На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия", говорится в сообщении.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. "В послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого", - отметили в пресс-центре.

Как сообщается, диверсант был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.

В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций близи Широкино и Водяного.

"Несмотря на то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями", - отметили в штабе.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.