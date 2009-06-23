Янукович хочет переписать закон о выборах Президента

Фракция Партии регионов готовит новый проект закона о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в первую очередь, Партия регионов будет инициировать уменьшение срока президентской избирательной кампании со 120 до 90 дней.

«90 дней было бы оптимальным сроком. То есть, нужно сократить его со 120 до 90 дней», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.