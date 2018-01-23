Четверо нардепов предложили отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. Такой законопроект инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП), сообщает Центр противодействия коррупции.

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Депутаты от правящей коалиции предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых он не может объяснить. Зато привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только, если имущество приобретено незаконно, отмечает ЦПК.

“Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, автомобиля, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения — объясняет Елена Щербань, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции. — Вместо этого законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества — например, без должного соглашения или доверенностей от собственников имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими чиновниками автомобилей и квартир, что стоят в сотни раз больше его официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне — не подлежит уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом”, — добавляет она.

ЦПК отмечает, что законопроект №7499 также легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц. По нынешнему законодательству чиновника ждет ответственность даже в случае, если он “запишет” собственную дорогую недвижимость на родственников, скажем, тестя или сестру, но остается ее фактическим владельцем. Если законопроект №7499 будет принят, популярная схема сокрытии дорогостоящего имущества чиновников будет легализована, а конфисковать такое имущество станет невозможно.

Таким образом, законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение. Ведь идея этой статьи Уголовного кодекса в том, что само по себе наличие у чиновника состояний, которые не соответствуют его официальным доходам — это прямой признак коррупции, а следовательно — самостоятельное преступление. Именно криминализация незаконного обогащения должна была обеспечить быструю идентификацию и наказания коррупционеров.

Принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел. Например, будет закрыто производство против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который, по версии следствия, скрывает ценное имущество и элитный дом по фиктивному разводу. Дело народного депутата Евгения Дейдея, стоимость нового имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи за его работу депутатом. Вынуждены будут закрыть и производство против главы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой, необъяснимое имущество которой стоит почти 10 миллионов гривен. Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив покупку.

ЦПК напоминает, что уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.

Как сообщал УНИАН, западные аналитики прогнозируют, что Украина столкнется с повышенным риском дестабилизации в 2018 году.