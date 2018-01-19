Украина столкнется с повышенным риском дестабилизации в 2018 году – западные аналитики

Опасная смесь из растущего недовольства в обществе, рост поддержки популистов и повышение доступности оружия в результате конфликта на востоке создают риски дестабилизации Украины в 2018 году, в преддверии приближающихся выборов.

Об этом говорится в статье аналитика Джеймса Целера, опубликованной проектом Global Risk Insights (GRI).

Автор отмечает, что Украина при поддержке доноров учувствует в программе модернизации, направленной на борьбу с коррупцией, реформирование экономики и создание предпосылок для построения эффективной системы управления страной. С другой стороны, сопротивление реформам со стороны заинтересованных лиц создает угрозы для подрыва программы реформ, реализуемой правительством с 2014 года.

Фоном для этих процессов выступает продолжающийся конфликт на Востоке Украины, подчеркивая непростые условия, в которых лидеры страны вынуждены действовать в 2018 году.

Автор указывает, что украинская экономика, согласно прогнозам Мирового банка, продолжит устойчивый рост. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост ВВП должен составить около 4%. Это знаменует успешный разворот Украины от экономического упадка, который начался после протестов на Майдане и конфликта на Донбассе.

Читайте такжеВсемирный банк: экономика Украины в этом году вырастет на 3,5%Отмечается, что программы МВФ и прочих доноров продолжают выступать эффективным инструментом направления Украины по пути реформ. Ратификация договора об ассоциации Украины с ЕС стала индикатором прогресса, сделанного Киевом за последние несколько лет.

Аналитик подчеркивает, что для Украины вступление соглашения в силу гарантирует более широкий доступ на рынки ЕС, а также делает ее более привлекательной для иностранных инвесторов. Предоставленый Украине безвиз также усиливает связь страны с Евросоюзом.

Тем не менее, Целер отмечает, что несмотря на значительный прогресс Украины в реформах и ее приближение к европейским нормам и ценностям, минувший год также показал ряд проблем, которые стоят на пути прогресса.

Одной из ключевых проблем, по мнению автора, остается коррупция, которыя угрожает подорвать прогресс, достигнутый за минувшие годы. Хотя Украина с 2014 года сделала серьезные шаги в этом направлении (в частности – создание НАБУ и введение мер, повышающих прозрачность собственности), недавние события продемонстрировали препятствия, которые должны преодолеть реформаторы, чтобы не допустить отката реформ. Так, в декабре 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон отреагировал на срыв расследования НАБУ относительно чиновников высокого уровня, предупредив, что Украина может «потерять душу в коррупции».

Автор отмечает, что в преддверии выборов 2019 года сильные представители «старой системы» наращивают влияние и «ищут возмездия» в отношении борцов с коррупцией. По его мнению, если правительство Украины не поддержит антикоррупционные усилия через расширение судебной реформы и создание независимого антикоррупционного суда, слабости страны могут усугубляться, создавая риски для политической стабильности в среднесрочной перспективе.

Согласно исследованию компании Dalia Research, рейтинги президента Украины остаются на низком уровне - около 20%, а доверие к судебной системе сократилось с 29% до 22% в период с ноября по декабрь 2017 года. Это, как отмечает эксперт, подчёркивает растущее недовольство населения темпами реализации реформ.

По словам аналитика, разочарование населения от неудач правительства в борьбе с реализацией реформ, уже привело к возникновению протестов в 2017 году, хотя они и уступали протестам 2014 года по масштабам и уровню конфронтации между активистами и силовиками. Подобные акции протеста, как отмечается, вероятно продолжатся и в 2018 году, их риск будет возрастать, если власть будет терпеть неудачи в реализации своего мандата на реформирование страны.

Обозреватель указывает, что провал в реализации реформ, на которой настаивают доноры, подобные МВФ, также почти наверняка создает риск для финансовой стабильности страны, поскольку приведет к задержке выплати нового транша МВФ в рамках программы помощи.

Читайте такжеЭксперт рассказал о нерадостных последствиях возможной "ссоры" Украины с МВФЦелер заключает, что в 2018 году администрация Петра Порошенко столкнется с самыми сложными задачами своего нынешнего срока, а их решение потребует острых политических маневров, соблюдения требований общественности и доноров, а также балансирования в отношениях «между Россией с одной стороны, и ЕС и США – с другой».

«Это было бы сложной задачей для любого правительства, но конкретно в случае Порошенко не очевидно, что у него есть политический капитал или общественная поддержка для ее решения», - заключает эксперт.

Напомним, возле Верховной Рады Украины 17 октября прошлого года началась акция, участники которой требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок, который и сейчас остается под зданием Парламента. Акции сопровождались беспорядками.

Президент Украины Петр Порошенко тогда заявил, что главные организаторы митинга под Верховной Радой планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.