В Кремле слова Путина о возвращении украинской техники из Крыма назвали "официальным заявлением"

В Кремле заявили, что предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма «официальное» и не требует документального подтверждения.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкин о том, что Украина не получила официальное подтверждение этой инициативы Путина.

«Безусловно, могут быть официальные документы, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», - сказал Песков.

При этом он добавил, что не нужно заниматься трактовкой слов и делать вывод, что Украина отказывается забирать военную технику из Крыма.

Отвечая на вопрос УНИАН, отправляла ли Москва какие-то документы в Киев по поводу техники, Песков сказал: «Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам».

«Еще раз повторяю: даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента РФ», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, авиа- и бронетехнику из оккупированного Крыма.

22 января Климкин заявил, что Украина не поддастся на «российский трюк» с возвращением военной техники из Крыма. Глава МИД считает, что таким заявлением Путин хочет показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс этот процесс был прекращен.

15 апреля 2014 года тогдашний замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.