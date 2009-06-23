Тимошенко согласовала кадровые вопросы с Ющенко?

Депутаты из правящей коалиции надеются, что правительство будет переформатировано уже на этой неделе, после достижения согласия между Президентом и премьером по кадровым вопросам. Но некоторые политологи не исключают длительного правительственного кризиса.

Очередные отставки министров ставят Кабинет министров на грань дееспособности, поскольку исполнители обязанностей не являются полноценными членами правительства и не имеют права принимать участие в принятии коллективных решений. Об этом "Немецкой волне" сказал депутат от БЮТ Владимир Яворивский. Он отметил, что в парламенте нет проблем освободить министра, но очень тяжело набрать большинство голосов депутатов за назначение нового.

Выход из этой ситуации, по мнению Яворивского, был найден на встрече в понедельник премьера с Президентом: "Если и будут решены кадровые вопросы, то только через договоренности Тимошенко с Президентом".

Отсутствие доверия между союзниками по правящей коалиции обременяется нехваткой кризисных менеджеров на министерских должностях, считает политолог Виктор Небоженко. Он считает, что правительство будет укомплектовано лишь накануне президентских выборов, если премьер Тимошенко будет иметь хорошие шансы на победу.