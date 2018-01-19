Седьмая сессия Рады закрыта, депутаты соберутся аж 6 февраля
Спикер поблагодарил правительство и президента за сотрудничество и пожелал всем успешной работы на следующей сессии.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл седьмую сессию ВР VIII созыва, восьмая сессия начнется 6 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием сессии спикер выступил с трибуны с речью о работе парламента во время седьмой сессии.
В конце выступления он поблагодарил правительство и президента за сотрудничество и пожелал всем успешной работы на следующей сессии.
«Восьмая сессия начнет свою работу 6 февраля, а седьмая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершает свою работу. Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал спикер.
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После этого в сессионном зале прозвучал Гимн Украины.
Во время закрытия сессии в сессионном зале присутствовали представители Кабинета министров Украины, но без его председателя Владимира Гройсмана.
В то же время в сессионном зале отсутствовала значительная часть депутатов.
Согласно календарному плану проведения сессии, с 22 по 26 января депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля - с избирателями.
5 февраля состоится Согласительный совет, а уже с 6 по 9 февраля - пленарные заседания новой сессии.