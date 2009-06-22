Нардепы соберутся на заседание Согласительного совета

Народные депутаты сегодня, в 11-ть утра соберутся на заседание Согласительного совета. Парламентарии должны утвердить повестку дня и решить, чем будут заниматься на протяжении сессионной недели.

Планируется, что на этой неделе депутаты послушают отчет правительства Кабинета Министров Украины о выполнении Государственного бюджета за 2008 год, а также информацию о том, как выполняется главная смета страны в этом году.

В планах парламентариев и внесения изменений к Закону "О Государственном реестре избирателей". А еще на этой неделе депутаты планируют заслушать ежегодный доклад уполномоченного Верховной Рады по правам человека - о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод граждан в Украине. В конце пленарной недели должна отчитываться Временная следственная комиссия относительно событий вокруг НАК "Нафтогаз Украины" и украинской газотранспортной системы.

ICTV