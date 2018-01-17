Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности членов ЦИК - Айвазовская

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время подать в парламент кандидатуры на должности новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом координатор избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская написала на своей странице в Facebook в комментарии о встрече представителей неправительственных организаций с президентом.

«Каждый из участников, конечно, считал необходимым включить в повестку дня дискуссии секторальные вопрос, с которым работает (медиа и Общественное вещание, борьба с коррупцией, выборы, образование, международный контекст и т.д.). Впрочем, накануне старта непрерывного летнего избирательного цикла (президентские и парламентские выборы), я акцентировала внимание на переизбрании ЦИК, принятии законодательства по неотвратимости наказания против избирательных прав, подготовке ко второму чтению Избирательного кодекса. Позиции были согласованы и, надеюсь, что часть из них все-таки будет воплощена в жизнь в ближайшее время», - отметила Айвазовская.

В частности, в комментарии она выразила мнение, что "действующая комиссия (ЦИК - УНИАН) является "хромой уткой" (не оскорбление, если так даже последний год каденции американских президентов называют) и не способна к внутренним реформам, а также подготовке к тяжелым выборам 2019 года».

«Президент обещал, что представление вот-вот произойдет", - сообщила Айвазовская.

По ее словам, в процесс второго чтения Избирательного кодекса президент не будет вмешиваться.

Читайте такжеПослы G7 призвали Украину провести избирательную реформу до выборов в 2019 году

"Поэтому, будем ждать, месяцев рассмотрения поправок и безуспешного голосования во втором чтении (по состоянию на сейчас - реалистичный сценарий)", - отметила Айвазовская.

Также она сообщила, на встрече обсуждался вопрос изменения законодательства о неотвратимости наказания за нарушение избирательных прав граждан, совершенствовании процессуальной части и четком определении состава таких преступлений.

Как сообщал УНИАН, у 13 из 15 членов ЦИК закончился семилетний срок полномочий.

3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначения 11 членов Центризбиркома.

В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК и призвали провести консультации и перевнесты кандидатуры.