На следующей неделе Рада может взяться за формирование нового состава ЦИК - нардеп
Нардеп отметил, что нынешний состав ЦИК уже три года, как превысил срок своих полномочий.
На следующей неделе депутаты Верховной Рады могут взяться за формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, передает ТСН.
"Есть абсолютно такое весомое предчувствие, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", - сказал он.
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Емец отметил, что нынешний состав ЦИК уже три года, как превысил срок своих полномочий, и это обязанность парламента сформировать новый список членов комиссии и предложить его президенту.
Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.
У 13 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий.
3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома.
В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК, и призвали провести консультации и внести новые кандидатуры.
Вместе с тем, в конце июля 2017 года председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что с начала года в Администрацию президента не поступало ни одного представления от фракций и групп Верховной Рады по кандидатурам в состав ЦИК.