На следующей неделе Рада может взяться за формирование нового состава ЦИК - нардеп

На следующей неделе депутаты Верховной Рады могут взяться за формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, передает ТСН.

"Есть абсолютно такое весомое предчувствие, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", - сказал он.

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Емец отметил, что нынешний состав ЦИК уже три года, как превысил срок своих полномочий, и это обязанность парламента сформировать новый список членов комиссии и предложить его президенту.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.

У 13 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий.

3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома.

В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК, и призвали провести консультации и внести новые кандидатуры.

Вместе с тем, в конце июля 2017 года председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что с начала года в Администрацию президента не поступало ни одного представления от фракций и групп Верховной Рады по кандидатурам в состав ЦИК.