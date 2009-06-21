Ющенко принял участие в празднике овцеводов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня принял участие в празднике, посвященном овцеводам «Полонинское лето-2009».

Как передает корреспондент УНИАН, праздник проходит в селе Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области.

На праздник также прибыли руководители областной и районной властей, жители из всех районов области и гости из зарубежья.

В.ЮЩЕНКО поздравил овцеводов, которые выпасают свои отары на горных полонинах. Руководители области и района торжественно наградили работников сельского хозяйства.

На «Полонинском лете-2009» зажгли традиционную гуцульскую ватру. Участники праздника вместе с Президентом Украины посетили выставку-ярмарок продукции, изготовленной на полонинах, в частности, брынзу, сыр, масло, вурду. Художественные коллективы Гуцульщины демонстрировали свое искусство, а народные умельцы – традиционные гуцульские ремесла: рушники, тканые лежники и ковры.

Состоялся конкурсный смотр выставочных территорий сельских общин и гуцульських действ. Завершится праздник народным гулянием.