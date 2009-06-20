Качинский пообещал Ющенко развивать проект «Одесса-Броды-Плоцк»

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ в пятницу, 19 июня, в Нови Саде (Сербия) обсудил с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского Президента, Л.КАЧИНСКИЙ и В.ЮЩЕНКО, которые принимали участие в заседании глав государств Центральной Европы, во время разговора подтвердили стратегическое партнерство между Польшей и Украиной.

Министр канцелярии польского Президента Мариуш ХАНДЗЛИК, который отвечает за международные дела, сообщил, что президенты во время встречи задекларировали продолжение сотрудничества над развитием проекта Евразийского нефтетранспортного коридора на базе «Одесса-Броды-Плоцк».

«Польша и Украина считают этот проект важным для диверсификации энергоносителей», - сказал М.ХАНДЗЛИК, которого цитирует пресс-служба.

Кроме этого, по его данным, Л.КАЧИНСКИЙ и В.ЮЩЕНКО обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых договор о малом пограничном движении между странами, который начнет действовать с 1 июля этого года.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza на этой неделе написала, что строительство трубопровода «Броды-Плоцк» может быть вычеркнуто из перечня приоритетных проектов софинансируемых за средства Европейского Союза из-за задержки с его подготовкой.

Министерство регионального развития, которое определяет перечень проектов, софинансируемых ЕС в рамках программы «Инфраструктура и Среда» до 2013 года (среди которых записан проект «Одесса-Броды-Плоцк»), должно получить дополнительную документацию для сохранения проектов в списке до 10 июля.

Справка УНИАН. Польские эксперты считают «Одесса-Броды-Плоцк» важным, но не крайне необходимым для Польши проектом, поскольку страна имеет альтернативный путь доставки нефти через терминал в Гданьске на Балтийском море.

Свыше 90% нефти Польша импортирует из России.