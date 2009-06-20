Симоненко хочет выбирать Президента уже в этом году

Народный депутат Украины, лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО считает, что президентские выборы в Украине должны состояться в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал в интервью журналистам.

Он подчеркнул: «безусловно, я считаю, что их надо провести в этом году». При этом добавил, что «но в зависимости от конкретных обстоятельств мы естественно поддержим и те даты, которые будут предлагаться другими».

П.СИМОНЕНКО в очередной раз сказал, что готов баллотироваться кандидатом в Президенты Украины, если такое решение будет принято партией. Он считает, что руководителем избирательного штаба кандидата в Президенты от КПУ будет Игорь АЛЕКСЕЕВ. П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что во время прошлой избирательной кампании штаб возглавлял И.АЛЕКСЕЕВ «и я думаю и в этом году, принимая решение о создании штаба, мы поручим ему, как члену президиума партии, второму секретарю, как человеку с опытом дипломатической, военно-политической работы, чтобы он возглавил этот штаб».