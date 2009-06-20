В ГлавКРУ приняли возражения Еханурова, но это ничего не значит?

То, что ГлавКРУ приняло отдельные возражения Министерства обороны в качестве объяснения нарушений при передаче, изменении целевого назначения и отказе от пользования земельными участками МОУ, ни в коем случае не опровергает наличия самих нарушений.

Это подчеркивается в преданном УНИАН заявлении пресс-службы Главного контрольно-ревизионного управления Украины.

ГлавКРУ настаивает на сделанных заключениях относительно незаконных действий министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и подтверждает свою позицию относительно изложенных в справке комиссионной проверки фактов. В частности, относительно того, что министр не имел права принимать решение об отчуждении, изменении целевого назначения и отказе от пользования 53 участками земли общей площадью 266 га стоимостью свыше 1 млрд. грн.

В заявлении подчеркивается, что приятие 10 возражений в качестве объяснений означает, что ГлавКРУ приняло во внимание субъективное отношение Ю.ЕХАНУРОВА к его действиям. То есть то, чем он руководствовался, когда осуществлял незаконные действия по распоряжению землей Минобороны.

“Это важно лично для Юрия ЕХАНУРОВА, поскольку материалы о допущенных им нарушениях переданы в Генпрокуратуру Украины и теперь правоохранительные органы будут давать оценку (квалификацию) его действий на наличие в них состава преступления. У преступного деяния, по УК Украины, есть объективная и субъективная сторона, то есть отношение нарушителя к совершению им правонарушения. Чем он руководствовался: хотел нанести ущерб государству в особо крупных размерах, допустил служебную халатность (а это уже другая статья УКУ), имел ли другие намерения. Однако, даже самые добрые намерения министра ЕХАНУРОВА не оправдывают его противоправных действий”, - отмечается в заявлении ГлавКРУ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны и заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции при организации питания солдат и закупки топлива для военной техники.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинение в адрес Ю.ЕХАНУРОВА относительно коррупции в оборонном ведомстве.

5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

Вместе с тем, в письме от 5 июня за подписью заместителя председателя ГлавКРУ Игоря СТАФАНЮКА Министерству обороны отмечается, что Главное Контрольно-ревизионное управление рассмотрело и частично или полностью приняло в качестве объяснения 10 из 15 возражений Минобороны на акт проведения государственного финансового аудита эффективности использования земель МОУ за период с 24 декабря 2007 года по 1 апреля 2009 года.