Президентская кампания в Украине началась

События политической жизни Украины свидетельствуют, что президентская избирательная кампания в государстве неофициально началась.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ, оценивая события уходящей недели.

“Страна прошла точку бифуркации, в которой определилось, что неформально дан старт президентской кампании в Украине”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он пояснил, что раньше ведущие политические силы не предпринимали никаких шагов относительно выборов, а на минувшей неделе Политсовет Партии регионов поддержал назначение Николая АЗАРОВА руководителем избирательного штаба кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА. Блок Юлии Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что вскоре назначит своего “президентского воеводу”.

“То есть, все наши политики, в том числе и ведущие, пошли на президентские выборы”, - подытожил эксперт.

И.ЖДАНОВ обратил внимание на влияние нерезультативных переговоров о мегакоалиции на стартовые позиции ведущих кандидатов. Он считает, что и лидер ПР, и лидер БЮТ понесли электоральные потери, однако, по его мнению, преувеличивать их масштабы не стоит.

В.ЯНУКОВИЧ, по оценкам политолога, сегодня имеет преимущество, и об этом свидетельствует его поддержка в обществе на уровне 24% (по данным разных социологических опросов). С точки зрения эксперта, задача лидера ПР сегодня - критиковать правительство и доказывать, что оппозиция решит вопрос выхода страны из кризиса лучше, чем действующее правительство.

Ю.ТИМОШЕНКО, считает И.ЖДАНОВ, несет большие потери, поскольку она является действующим премьером, и кроме последствий срыва переговоров о “широкой” коалиции отвечает за экономическую ситуацию в государстве, на которую влияет кризис. Именно поэтому, по словам политолога, премьер пытается компенсировать эти потери гиперактивностью правительства.

Такие усилия, отметил эксперт, ярко продемонстрировала реакция на чрезвычайную ситуацию на Волыни, когда глава госадминистрации утром позвонил по телефону, после обеда Ю.ТИМОШЕНКО была уже на месте события, правительство решило вопрос компенсаций, и они уже выплачиваются.

“Главная идея ТИМОШЕНКО - это показывать свою работу как главы правительства... и если будут своевременно выплачиваться зарплаты и пенсии, то понятно, что ее шансы на победу в этой президентской кампании будут расти”, - заметил И.ЖДАНОВ.