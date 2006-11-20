Ющенко дает Морозу, Януковичу и лидерам фракций 10 дней на размышления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Председателю Верховной Рады, премьер-министру и лидерам парламентских фракций с просьбой предложить кандидатуры для включения в конституционную комиссию. В течение десяти дней каждый из них может предложить не более трех кандидатур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Соответствующие письма глава государства направил в адрес Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, народных депутатов Петра СИМОНЕНКО (фракция Коммунистической партии Украины), Василия ЦУШКО (фракция Социалистической партии Украины), Романа БЕССМЕРТНОГО (блок «Наша Украина»), Юлии ТИМОШЕНКО (фракция «Блок Юлии Тимошенко»), Раисы БОГАТИРЁВОЙ (фракция Партии регионов).

Комиссия по проработке предложений, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины и подготовки законопроектов, направленных на их реализацию, была создана Указом Президента от 2 ноября 2006 года. Цель комиссии – обеспечить системную и комплексную подготовку предложений по усовершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине.