ВР рассмотрела менее половины поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины рассмотрела менее половины поправок к законопроекту “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях” (№7163).

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время рассмотрено менее 300 поправок.

К данному законопроекту депутаты внесли 673 поправки. Многие из этих поправок касались изменения названия, где предполагалось, что кроме оккупированных территорий Донбасса, будет упомянуто и оккупацию Крыма, но ни одна из этих поправок не была поддержана в сессионном зале.

Также во время рассмотрения законопроекта во втором чтении было много критики по поводу Минских соглашений. В ответ на это первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко отметила, что “можно сколько угодно хаять” Минские соглашения, но “в рамках Минских соглашений состоялось освобождение заложников 27 декабря, Минские соглашения позволили нам взять паузу для того, чтобы усилить украинскую армию, Минские соглашения привязаны к санкциям против РФ”.

По ее словам, в этих соглашениях четко фиксируется, что полное выполнение соглашений — это восстановление контроля над украинско-российской границей.

“Те, кто выступают против этого, по сути выступают против восстановления территориальной целостности и суверенитета, границы Украины”, - подчеркнула Геращенко.