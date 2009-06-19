Баррозу: ЕС хочет помочь Украине и будет изучать, как это сделать

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не приняли решения о предоставлении Украине кредита с целью стабилизации "газовой"ситуации, сообщил в пятницу председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

"На данный момент я ничего более конкретного сказать не могу", - сказал Баррозу журналистам по завершении саммита в пятницу в Брюсселе.

По словам Баррозу, ЕС хочет помочь Украине и намерен изучить, как это можно сделать. Вместе с тем, он подчеркнул, что для оказания финансовой помощи в бюджете ЕС денег нет. "У нас нет денег, для бюджета это невозможно", - сказал глава исполнительной власти ЕС. Он призвал Россию и Украину найти долгосрочное решение проблем в газовых отношениях с целью не допускать новых прерываний поставок российского газа в ЕС. Баррозу сообщил также, что Еврокомиссия проведет на следующей неделе рабочее совещание по ситуации с газоснабжением в Европе. Он призвал страны ЕС обеспечить принятие срочных мер на случай возможного возникновения новых чрезвычайных ситуаций. Баррозу в этой связи заметил, что ЕС должен быть "готов к худшему". "Угроза нового серьезного газового кризиса существует в течение недель, а не месяцев. И мы должны защитить европейских граждан", - указал председатель Еврокомиссии.

РИА Новости