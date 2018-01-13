РосСМИ показали на видео корабли в Крыму, которые Путин хочет вернуть Украине
На записях можно увидеть морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", а также подводную лодку "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".
В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине.
Соответствующие кадры обнародовал российский телеканал Звезда.
Так, на записях можно увидеть морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", а также подводную лодку "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".
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На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.
Напомним, в четверг, 11 января, во время встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма.
В свою очередь, действующий командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о возвращении техники из оккупированного Крыма будет решать руководство Украины.