Оружейные заводы перейдут в частные руки

Государственная компания «Укрспецэкспорт» поддерживает инициативу Министерства обороны Украины относительно приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Анкаре сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей БОНДАРЧУК.

«Я полностью поддерживаю позицию министра (обороны), потому что мы все прекрасно понимаем, что в оборонный комплекс нужно достаточно давно вкладывать деньги», - сказал С.БОНДАРЧУК. По его словам, без этого украинский ВПК не сдвинется с «мертвой точки».

Отвечая на вопрос, когда частный капитал придет в украинский ВПК, С.БОНДАРЧУК отметил, что это произойдет после соответствующего решения на уровне Верховной Рады, Кабмина, Президента и СНБО. «Здесь должен быть комплексный подход», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО высказался за приватизацию украинских предприятий военно-промышленного комплекса.