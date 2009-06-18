ТОП-10 фактов расхищений бюджетных средств

За пять месяцев этого года работники милиции раскрыли 4 тыс. 800 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня во время выездной коллегии МВД во Львове.

Из этих преступлений 856 - на сумму свыше 100 тыс. грн., 202 преступления – на сумму свыше 1 млн. грн., подчеркнул министр.

«Общая сумма ущерба от преступлений с завладением бюджетных средств составляет 1 млрд. 520 тыс. грн. И это все уже при нашей украинской власти. Создается впечатление, что все течет, а со времен Николая І, который когда-то сказал своему сыну о чиновниках, что, «кроме нас с тобой, сын, все остальные воруют», так ничего и не меняется», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что каждый руководитель областного управления милиции обязан взять под личный контроль дела, в которых фигурируют суммы разворовывания бюджетных средств на сумму 100 тыс. грн. и больше.

«1 тысяча 619 человек подозреваются в разворовывании средств из госбюджета, около 1 тысячи - в разворовывании в особо крупных размерах и с особым цинизмом. И наша с вами задача, чтобы эти люди понесли ответственность и не было отказных материалов», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Также министр отметил, что лично наградил бы тех судей отличиями, которые доведут до конца дела по расхищению бюджетных средств. Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что совместными усилиями СМИ и общественности «милицейская работа не уйдет в песок по раскрытию преступлений, касающихся хищения бюджетных средств».

В свою очередь Департамент связей с общественностью МВД предоставил УНИАН ТОП-10 самых резонансных фактов разворовываний должностными лицами бюджетных средств, которые были разоблачены работниками милиции в 2009 году:

в частности, в Черновицкой области разоблачены должностные лица одного из управлений областной государственной администрации и общества с ограниченной ответственностью, которые внесли в акт принятие выполненных работ, связанных с ремонтом в трех селах региона детских садов и школ, пострадавших от наводнения, неправдивые данные об объемах выполненных работ. Вследствие этого правонарушители незаконно получили государственные средства на общую сумму свыше 1,14 млн. грн.

На Запорожье разоблачены служащие одного из управлений ОГА, которые в соответствии с выполнением общегосударственной программы «Школьный автобус» подписали недостоверные акты приема-передачи пятнадцати автобусов. В результате таких действий предприятию-поставщику были незаконно перечислены бюджетные средства в сумме трёх миллионов гривен.

Также на Запорожье разоблачены служащие одного из управлений Бердянского городского совета и должностные лица частного предприятия, которые приняли договор по строительству берегоукрепляющих сооружений на Бердянской косе и завысили стоимость выполненных работ, чем нанесли ущерб государству на 4,1 млн. грн.

На Волыни разоблачены должностные лица службы автомобильных дорог, которые через частное предприятие, которое незаконно победило в тендере на проведение работ по реконструкции участка автомобильной дороги государственного значения Киев-Ковель-Яготин, безосновательно перечислили 2,66 млн. грн. бюджетных средств субподрядчику – фиктивному частному предприятию, а затем эти средства присвоили.

В Винницкой области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы с коррумпированными связями в составе трех служащих одного из региональных фондов, которые путем подлога документов о получении частными предпринимателями обратной финансовой помощи, незаконно присвоили 2 млн. грн. бюджетных средств, которые были выделены на развитие малого бизнеса.

В Луганской области разоблачен директор частного предприятия, который в прошлом году на основании фиктивных документов получил 1 млн. грн. бюджетных средств на проведение работ по ремонту дорожного покрытия на территории одного из поселков, но эти средства использовал для строительства собственного автосалона.

Также в Луганской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя генерального директора государственного предприятия и помощника главного инженера по капитальному производству этого же предприятия. Они путем составления фиктивных справок о стоимости выполненных работ и актов принятия выполненных подрядных работ незаконно перечислили генеральному подрядчику бюджетные средства в сумме 1,9 млн. грн. за фактически невыполненные работы по проекту ликвидации шахты имени Войкова - бывшего государственного предприятия. После этого бюджетные средства через фиктивные предприятия были переведены в наличные и присвоены.

Во Львовской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО, который предоставил в управление капитального строительства неправдивые сведения об экономическом положении предприятия, на основании которых это предприятие было признано победителем тендера на реставрацию и реконструкцию памятника архитектуры государственного значения, – Армянского собора во Львове. Таким образом из бюджета государства безосновательно перечислены средства на счет общества с ограниченной ответственностью в сумме 2,5 млн. грн.

В Винницкой области возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из районных управлений пенсионного фонда, который в сговоре с заместителем директора ООО и частным предпринимателем подбирали людей для внесения в электронную базу данных пенсионеров, изготовляли пластиковые карточки на этих лиц и открывали расчетные счета для начисления пенсий в отделении одного из банков Винницкой области. Таким образом правонарушители сформировали базу данных из двенадцати человек, которые не имели права на пенсионное обеспечение в течение 2007-2008 гг., и присвоили бюджетные средств в сумме 3,5 млн. грн., предназначавшиеся для выплаты пенсий.

В Одесской области разоблачен конвертационный центр, при помощи которого злоумышленники расхищали бюджетные средства путем заключения фиктивных соглашений на поставки продуктов питания Министерству обороны Украины по завышенным ценам. В результате таких противоправных действий ущерб государственному бюджету составил свыше 18 млн. грн.