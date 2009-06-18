Томенко рассказал, как на депутатов влияют телекамеры

Верховная Рада Украины должна пройти путь от места сведения политических счетов к профессиональному поиску эффективных решений, заявляет заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, открывая семинар «Деятельность современного европейского парламента: практика, опыт, проблемы», который проходит в парламенте при содействии комитетов Верховной Рады, членов парламента Великобритании и Вестминстерского фонда за демократию, Н.ТОМЕНКО отметил, что наибольшей проблемой украинского парламента, не только нынешнего созыва, но и в целом, является устоявшаяся традиция восприятия того, что самым важным в работе Верховной Рады является пленарное сессионное заседание.

«Да, в условиях, когда происходит теле- и радиотрансляция пленарного заседания, представители каждой политической силы пытаются максимально использовать площадку парламента как место доведения своей политической позиции и место критики оппонентов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, чрезвычайно важно перенести эпицентр главной дискуссии на заседания фракций и комитетов ВР, а пленарное заседание должно быть лишь местом окончательного согласования и принятия решений.

«При нынешних условиях, когда статус комитетов ослаблен, а уровень обсуждения законопроектов в комитетах и фракциях оставляет желать лучшего, дискуссия в сессионном зале выглядит чрезвычайно конфликтной, а порой и неконструктивной», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому, принципиально важным остается усилить статус комитетов и максимально деполитизировать характер дискуссии обсуждений на пленарном заседании», - сказал заместитель председателя ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, также «чрезвычайно важным остается вопрос формирования профессионального состава парламента. При условии сохранения пропорциональной системы выборов, партии должны радикально пересмотреть принципы формирования партийных списков для обеспечения более высокого уровня профессионального представительства депутатского корпуса. Не менее значимой является минимизация присутствия большого бизнеса в парламенте, а важным фактором в пользу этого было бы окончательное принятие решения о снятии депутатской неприкосновенности».