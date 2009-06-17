Турчинов - об отставке Винского: у нас достаточное количество министров

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что возможная отставка Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи не повлияет на дееспособность правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя заявление И.ВИНСКОГО об отставке с должности министра и намерении покинуть ряды партии «Батькивщина».

«Такой угрозы нет. У нас достаточное количество министров, чтобы работать. Другой вопрос, что не все проходят испытание работой в правительстве в условиях глобального кризиса», - сказал он.

Первый вице-премьер предположил, что в ближайшее время будет создана правительственная комиссия для полной проверки работы Министерства транспорта и связи.

«У нас очень много вопросов к работе Иосифа Викентьевича. Я убежден, что этот его демарш связан был именно с тем, что была попытка использовать свою должность не для государственной цели, а для каких-то политических манипуляций», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причина такого шага, по словам И.ВИНСКОГО - серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также по этике отношений между членами Кабинета министров Украины".

Ранее, 15 июня, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

В частности, она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия “Укрпочты” на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы собирается баллотироваться в Президенты.