Винский хочет, чтобы Тимошенко снялась в рекламе

Иосиф ВИНСКИЙ усматривает политическую составляющую в ситуации вокруг своей отставки с должности министра транспорта и связи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Политическая составляющая для меня абсолютно очевидна, думаю, премьер-министру было некомфортно иметь человека, который имеет свое мнение и не меняет его», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, охлаждение отношений между ним и премьер-министром произошло еще прошлой осенью, когда он выступил против создания коалиции БЮТ и Партии регионов.

«К сожалению, действия, которые в последнее время осуществляет премьер-министр, – это сознательная линия по моей компрометации», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что со вчера так и не смог поговорить с главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО и сделал вывод, что разговор уже не состоится.

По словам И.ВИНСКОГО, он давно имел серьезные разногласия с Ю.ТИМОШЕНКО как по экономической, политической ситуации, так и по этике отношений между премьером и правительством.

Министр также считает, что его сознательно хотели скомпрометировать, в частности, блокировалось выделение средств на подготовку объектов транспорта к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Он сказал, что знает план компрометации и готов дать ответ на все упреки.

По словам И.ВИНСКОГО, несмотря на то, что конфликт между ним и Ю.ТИМОШЕНКО «давно вызревал», решение об отставке было для него вынужденным.

«Я уверен, что в условиях кризиса отставка министра транспорта может негативно повлиять на ситуацию в отрасли», - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом он отметил, что не ушел бы с должности, если бы не стало очевидно, что дальнейшее сотрудничество с главой правительства будет неэффективным.

Говоря о средствах государственного предприятия «Укрпочта», министр сказал, что считает необходимым продолжать активную рекламу проекта «Единый электронный билет», отметив, что был бы не против, если бы даже премьер-министр рекламировала эту услугу.

«Я не мог предусмотреть, что премьер-министр меня приревнует к тому, что я, рекламируя это, буду больше мелькать на телевидении, чем она», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия “Укрпочты” на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы собирается баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпочта” на проведение предвыборной кампании.

Сегодня, 17 мая, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета министров Украины".