Янукович попенял Европе за диалог с Украиной как с «младшим партнером»

Народный депутат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что нужна прагматичная политика, которая позволит решать достаточно много практических вопросов как для Украины, так и для Евросоюза, в частности, таких, как энергетическая безопасность или визовый режим.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с членами правления Ялтинской Европейской Стратегии, в частности, с бывшим Президентом Польши Александром КВАСЬНЕВСКИМ, вице-президентом Европейской народной партии Марио ДАВИДОМ и другими представителями Стратегии, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в «вопросе европейской интеграции в Украине, к сожалению, не отошли от евроромантизма». При этом он добавил: «Недопустимо, чтобы с Украиной вели диалог, как с «младшим партнером».

Он считает, что отношения Украины должны быть «равными, взаимовыгодными и добрососедскими как с ЕС, так и с Россией». «Внешняя политика должна быть сбалансированной», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что необходимо «объединить Украину» «И я неоднократно демонстрировал готовность к объединению со всеми, кто понимает необходимость такого шага для проведения глубоких реформ, борьбы с коррупцией. Необходимо наводить порядок в стране и бороться с кризисом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, говоря о приоритетах внутренней политики.

По его словам, «на основе политической и экономической стабилизации мы сможем преодолеть последствия кризиса и перейти к дальнейшему росту в экономике». «Это станет надежным фундаментом роста благосостояния наших граждан», - сказал он.

Лидер Партии регионов принял приглашение членов правления Ялтинской Европейской Стратегии принять участие в конференции, которое состоится в сентябре.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что работа Ялтинской Европейской Стратегии открывает новые возможности для развития всестороннего диалога между представителями стран, которые являются членами организации.