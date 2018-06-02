События недели: версия читателей УНИАН – загадочное убийство юриста Ноздровской, ограничения без наказания для лихачей и российские пальчики

Первая неделя 2018 года началась с неприятных новостей – днем 1 января в соцсетях появилась информация о том, что 38-летнию юристку Ирину Ноздровскую, которая вела дело о резонансном смертельном ДТП, нашли мертвой в реке в селе Демидов Вышгородского района на Киевщине.

Чуть позже информацию подтвердила и полиция, сообщив, что расследует дело как убийство. Вся это история, несмотря на праздники, вызвала немалый интерес у общественности и наших читателей в частности.

О загадочном исчезновении правозащитницы 29 декабря сообщила ее дочь. Близкие юриста сразу же связали произошедшее с делом о скандальном ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника экс-главы Вышгородского районного суда, который находясь под действием наркотиков в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Юрист лично вела дело своей сестры и в итоге после двух лет судебных разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам лишения свободы. И буквально 27 декабря защита виновника ДТП в Апелляционном суде Киевской области почти добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако благодаря усилиям Ноздровской суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток. При этом журналисты сообщали, что самой Ноздровской угрожали родственники и друзья Россошанского.

2 января активисты собрались на митинг под управление полиции в Киевской области с требованием привлечь все силы к поиску убийц Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану ее дочери Анастасии, поскольку ей тоже неоднократно угрожали.

При этом активисты отказывались верить в версию о самоубийстве Ноздровской и настаивали на причастности к нему окружения Россошанского.

В установленное время люди собрались под зданием, выкрикивали "Ганьба!", грозили зайти внутрь, а также принесли с собой уже привычный атрибут любого митинга в Украине – шины. В ходе акции дошло даже до того, что на главу полиции Киевской области Дмитрия Ценова, который вышел к митингующим рассказать о ходе расследования, напали неизвестные, которые, впрочем, вполне могли быть провокаторами.

Тем временем полиция решила не ограничиваться версией о причастности Россошанских – уже вечером 1 января СМИ сообщили, что следователи увезли на допрос жениха юристки, при этом конфисковав его автомобиль и запланировав обыск в его квартире. Впрочем, на следующий день стало известно, что мужчину отпустили, а автомобиль ему вернули.

К вечеру 2 января в полиции сообщили, что рассматривают аж 4 основные версии убийства - ее профессиональная деятельность в целом, более конкретизированная - по последнему делу о ДТП, хулиганство и еще одна версия – изнасилование. От других версий следствие тоже не спешило отказываться.

Далее дело продолжало обрастать все новыми подробностями и становилось все более запутанным. Так, 18-летняя дочь правозащитницы Анастасия сначала заявила, что подозревает в убийстве матери ранее судимого соседа, который неоднократно ей угрожал и является другом Россошанского. Она отмечала, что причиной убийства могла стать месть, ведь, по ее данным, до убийства Ноздровскую удерживали, а потом перерезали вены и сбросили в реку.

Впрочем, в версию о причастности к убийству Ноздровской окружения Россошанских верят не все, считая ее слишком очевидной. Так, даже адвокат Анатолий Худяков, представляющий интересы семьи Ноздровской, заявил, что угрозы с их стороны были скорее эмоциональными и не направленными на какое-то конкретное действие. По его мнению, это не того уровня люди, чтобы организовать убийство, а потому адвокат не исключил, что Россошанские — «очень шикарная ширма». При этом адвокаты убитой правозащитницы начали параллельное расследование с привлечением частных детективов и отчитались о первых результатах, подтверждающих, что виновными в убийстве Ноздровськой могут быть не родственники Россошанского.

Тем временем 4 января дочь Ноздровской указала уже на новых возможных подозреваемых в убийстве матери. По ее мнению, следователям также стоит проверить бывшего мужа погибшей сестры покойной, Максима Сапатинского, и его окружение на возможную причастность к убийству. В частности, дочь рассказала, что интересы Сапатинского в суде представляла «неадекватный юрист» Наталья Солоп. При этом семьи Ноздровской и Сапатинских буквально «воевали» в судах за маленького сына погибшей Светланы Сапатинской.

Так или иначе, в СМИ продолжают всплывать все новые версии по делу Ноздровской, тогда как у следствия и близких убитой до сих пор нет основной версии, а потому, похоже, скорых результатов расследования ждать не стоит.

Также наши читатели в первую неделю года интересовались новостями, связанными с нововведениями 2018 года. Так, самый большой резонанс вызвало уменьшение с 1 января максимально разрешенной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч. Причем в соцсетях по этому поводу разгорелись настоящие баталии. Похоже, к безопасности на дорогах готовы не все, а возможность быстрее перемещаться по городу для них важнее, чем жизни людей. Нашлись даже те, кто утверждал, что в смертельных ДТП на дорогах виноваты пешеходы, а не водители, гоняющие на высоких скоростях, а потому нет смысла ограничивать скорость. Честно говоря, звучит как заявления из разряда «в изнасилованиях виноваты девушки в коротких юбках».

А тем временем, как выяснилось, сами-то повышенные штрафы, которые должны были мотивировать любителей «погонять» по городу сбавить обороты, в силу еще не вступили – соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях еще должны внести народные депутаты Украины, а когда это произойдет – неизвестно. В итоге получается ситуация, что правила у нас новые, а наказания по-прежнему ничтожные, а потому безопасностью на дорогах у нас по-прежнему не пахнет. Тем более, что журналисты в первые дни года уже успели проверить, как, к примеру, в Киеве соблюдаются новые скоростные ограничения, и результаты были неутешительные. Оказалось, что столичные водители, как и раньше, «летают» по городу на скоростях чуть ли не в двое быстрее дозволенного.

Также из нововведений года наших читателей заинтересовали новые правила пересечения украинской границы. Так, с 1 января 2018 года был введен биометрический контроль для иностранцев из порядка 70 стран, въезжающих в Украину. Речь идет о биометрических данных, включая отпечатки пальцев, а особое внимание - к россиянам. И хотя еще летом прошлого года анонсировалось, что помимо биометрических данных гражданам РФ с 2018 года придется дополнительно регистрироваться в специальной электронной системе минимум за месяц до поездки, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории, полноценно с 1 января заработала только проверка биометрических данных, так как до сих пор не определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию. Более того, вопрос электронной регистрации не урегулирован и на законодательном уровне.

Кроме того, наши читатели проявили интерес к очередному повышению минимальной зарплаты в Украине – с 1 января она составит 3723 гривни, а также нововведениям, которые нам принесет медицинская реформа в 2018 году.

В то же время наши читатели не заинтересовались изменениями, которые ждут украинцев с 2018 года в системе среднего образования. А тем временем с этого года украинские школьники впервые будут учиться в школе по 12 лет, а само среднее образование будет разделено на три уровня, по завершению каждого из которых ученикам придется проходить аттестацию.

Довольно вяло наши читатели следили и за развитием ситуации с намерением США предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы, о котором сообщили американские СМИ во второй половине декабря прошлого года. И тогда как в Украине это намерение всецело одобрили, глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе своего визита в Украину 3 января усомнился в пользе от поставок летального оружия для разрешения ситуации на Донбассе. На что глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что Украина будет использовать американские ПТРК для ответа на провокации РФ на Донбассе, а не в атакующих действиях. Поэтому оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта. Так или иначе, пока это, как и прежде, лишь намерение и нужно еще дождаться окончательного утверждения Дональдом Трампом. А тем временем американские СМИ уже сообщили, что США не решаются передать оружие украинским бойцам непосредственно в зону АТО, так как опасаются, что его могут отобрать пророссийские боевики. Именно поэтому ПТРК в случае предоставления Украине останутся далеко от линии разграничения и могут быть использованы только для обороны.

Также наши читатели не проявили интерес к массовым протестам, которые разгорелись в Иране в конце прошлого года. Оно и понятно - куда там нам до далекого Ирана, когда у нас стране покоя нет. А тем временем началось там все… с акции против роста цен на яйца. Ну, а дальше переросло в массовые протесты в различных городах против коррупции и монополизации власти, повлекшие в кровопролитные столкновения с полицией и унесшие жизни более 20 человек. При этом в стране уже даже заблокировали некоторые соцсети и мессенджеры!

В то же время страны Запада, как и полагается, тут же выразили обеспокоенность ситуацией и призвали воздержаться от насилия. А вот президент США Дональд Трамп оказался жестче и в свойственной ему манере заявил, что протесты в Иране происходят, потому что руководство страны спонсирует терроризм и подвергает собственное население экономическим проблемам. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани на это обиделся и заявил, что Трамп настроен категорически против Ирана и не имеет права отпускать комментарии об иранцах. Но президент США на этом не остановился и продолжил комментировать ситуацию в Иране, заявив, что люди в этой стране «изголодались по еде и свободе» и «пришло время изменений». При этом США оперативно расширили санкции против Ирана.

В самом же Иране власти в произошедшем обвинили «врагов за рубежом», а в оппозиции выразили опасения, что задержанных в результате протестов (а их, по сообщениям СМИ, больше 700) могут казнить по обвинению в «неприязни к Богу». Разумеется, тем временем украинский сегмент Facebook уже породил целую армию «экспертов по Ирану»…

Напоследок хотелось бы напомнить, что впереди нас ждут еще три дня рождественских праздников, которые мы желаем всем вам провести тепло, спокойно и с хорошими новостями. А пока что вот вам несколько советов, как вернуться к «нормальной жизни» после переедания на праздники и безопасно войти в рабочий ритм после них.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко, выпускающий редактор UNIAN.ua