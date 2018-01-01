Президент Ирана ответил на высказывания Трампа о ситуации в стране

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с речью, ответив на высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации в стране.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местный телеканал.

Роухани отметил, что несколько месяцев назад Трамп оговорил Иран, обвинив его в поддержке терроризма,

"Он настроен категорически против Ирана и не имеет права отпускать комментарии об иранцах", - заявил он.

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Говоря об акциях протеста в государстве, глава Ирана заявил, что граждане имеют конституционное право выдвигать требования и предложения, но они должны способствовать улучшению ситуации в стране и жизни народа, а насилие и повреждения общественной собственности - совершенно другое дело.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране происходят, потому что руководство страны спонсирует терроризм и подвергает собственное население экономическим проблемам.

Напомним, 30 декабря в Иране начались антиправительственные митинги, которые совпали с провластными демонстрациями. Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, а акции противников руководства страны - в Тегеране и других крупных городах.