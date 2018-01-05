Массовые протесты в Иране: США осудили задержания демонстрантов и расширили санкции

США располагают достаточными полномочиями, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию в Иране. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.

Госдеп "решительным образом" осудил смерти и задержания в ходе протестов в Иране. "Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", — говорится в сообщении. В свою очередь Минфин США внес в санкционный список еще пять иранских компаний.

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Против этих компаний введены "вторичные санкции", говорится в документе.

Напомним, 31 декабря в Иране были заблокированы мессенджер Telegram и социальная сеть Instagram. Кроме того, появлялась сообщения о полной блокировке интернета в нескольких городах.

По состоянию на 7 день антиправительственных волнений в Иране известно о 23 погибших. Во вторник протестующие вновь активизировались с наступлением темноты, а в некоторых городах началась анонсированная сутками ранее забастовка, которая, по данным СМИ, не имеет общенационального характера.