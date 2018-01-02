"Люди изголодались по еде и свободе": Трамп заявил, что для Ирана пришло время изменений

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящие в Иране антиправительственные протесты и заявил, что пришло время для изменений.

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«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений», - написал Трамп в твиттере.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страну, а также тех, кто виноват в происходящем. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку массовых протестов в Иране и пожелал иранцам «успехов в их благородной борьбе за свободу».

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития, а также заявили о недопустимости внешнего вмешательства, которое способно дестабилизировать обстановку в Иране.