На главу полиции Киевской области напали на митинге с требованием найти убийц Ноздровской (видео)

Во время митинга с требованием расследовать дело убитой правозащитницы Ирины Ноздровской попытались побить начальника ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова. Видео на своем YouTube-канале опубликовал "112 Украина".

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Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин осуждает такие действия собравшихся.

"Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, несколько сотен человек требовали от руководства полиции Киевской области передать столичной полиции уголовное производство по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской, поскольку не доверяют областной.