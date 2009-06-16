Литвин не исключает возможности досрочных выборов в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности объявления досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Я не исключаю, что сейчас начнется кампания по досрочным выборам. Если не состоялась одна конфигурация, то будет другая», - предположил Председатель ВР.

По его мнению, досрочные парламентские выборы могут проводиться для того, чтобы «уменьшить шансы своих конкурентов, провести чистку рядов, отсрочив президентские выборы».

По мнению В.ЛИТВИНА, после президентских выборов начнется тотальная замена кадров и миграция политиков, «не успевших на самолет».

«Если не будут голосовать за принятие даты выборов Президента, то понятно, что работает другой сценарий. Если будут пытаться изменить дату, работают другие технологии», - предположил Председатель ВР.