Ющенко уже придумал, кому ВР должна пожертвовать «пивные» миллионы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Верховную Раду с предложением направить 97 млн. грн., выделенные дополнительно на обеспечение деятельности парламента, на 4 общеукраинские программы в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Черкассы.

Он сказал, что выделение этих средств на обеспечение деятельности аппарата ВР, стало для него полной неожиданностью.

По мнению Президента, эти средства на сегодня не являются критическими, и некоторые расходы Верховной Рады можно сегодня было бы сократить.

«Скажем, 3,5 млн. грн., назначенные на поездки народных депутатов Украины, сегодня в период кризиса, можно было бы направить на другие цели. Я сам отменил треть своих зарубежных визитов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он будет предлагать депутатам эти 97 млн. грн. направить на программы по здравоохранению, в частности, 61 млн. грн. - на достройку Черкасской областной детской больницы.

Еще 15 млн. грн. В.ЮЩЕНКО предлагает выделить для онкобольных детей. По словам Президента, сегодня больше 80 случаев заболевания детей онкологическими заболеваниями, находящиеся на контроле Секретариата Президента, требуют срочных ответов, и от этого зависит жизнь детей.

Кроме того, 10 млн. грн. В.ЮЩЕНКО предлагает направить на дополнительное финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом. По словам Президента, на борьбу с туберкулезом и его профилактику в тюрьмах и изоляторах временного содержания в 2009 году не выделили ни копейки.

Еще 10 млн. грн. Президент будет просить народных депутатов выделить на создание Национального центра пересадки костного мозга. «Если надо, я могу сделать статистику для депутатов Верховной Рады, сколько сегодня Украина и ее бюджет теряют на финансирование этих дорогостоящих операций за рубежом. Если Верховная Рада выделит эти 10 млн. грн. на создание центра, то уже через полгода он заработает”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. 3 июня Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", предусматривающий повышение акциза на пиво на 93,5%, – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.

Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году.

При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн.

Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мероприятий по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить также на содержание своего аппарата, увеличив финансирование аппарата ВР на 97 млн. грн. – из 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – из 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., из 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визитов народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., из 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживание деятельности ВР – на 23 млн. грн., из 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещение деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., из 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объем 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.