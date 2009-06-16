Тимошенко в Европе рассказали, что реформы должны быть прозрачными

Европейский Союз подчеркивает необходимость прозрачного осуществления реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения 13-го заседания Совета сотрудничества Украина - ЕС министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии Ян КОГОУТ.

“Мы подчеркнули важность политических и экономических реформ. Мы считаем, что такие реформы должны проводиться прозрачно”, - сказал он.

Чешский министр отметил, что ЕС также призвал Украину предпринять меры для стабилизации финансово-экономической ситуации в сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами.

По словам Я.КОГОУТА, Совет сотрудничества также подчеркнул важность учреждения визового диалога, долгосрочной целью которого является либерализация визового режима между Украиной и Евросоюзом.

“Реализация этого зависит от имплементации Украиной соответствующих реформ”, - сказал министр иностранных дел Чехии.