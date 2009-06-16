Заместитель Дубины внезапно улетел в Москву

Сегодня делегация НАК «Нафтогаз Украины» вылетела в Москву для проведения переговоров с ОАО «Газпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что делегацию возглавляет первый заместитель председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО.

Также в сообщении сказано, что пресс-конференция И.ДИДЕНКО на тему «Состояние расчетов потребителей Украины за природный газ», которая должна была состояться 16 июня в 12.00, отменена «в связи с визитом Игоря ДИДЕНКО в Москву с целью проведения очередного раунда переговоров НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по вопросам поставок природного газа в Украину».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.