От 3 до 400 бютовцев перешли к Яценюку

В Луганске девять активистов Ленинской районной организации партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», в том числе заместитель руководителя этой организации Игорь ГУМЕНЮК, заявили, что 400 членов этой организации вышли из рядов партии и высказывают поддержку лидеру «Фронта перемен» Арсению ЯЦЕНЮКУ на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом активисты организации заявили сегодня на пресс-конференции.

В их заявлении на этот счет, среди прочего, говорится: «Мы … не согласны с принципами партийного руководства сохранить власть любой ценой, путем урезания полномочий Президента и незаконного продолжения сроков работы Верховной Рады и местных советов. В знак протеста против самого факта переговоров, которые полностью дискредитировали нашу политическую силу, мы приняли решение выйти с БЮТ, поскольку не хотим быть причастными к этим антиконституционным действиям нашей партии».

В свою очередь, пресс-служба Луганской областной организации ВО “Батькивщина” распространила в СМИ заявление со ссылкой на решение бюро организации об исключении на прошлой неделе из рядов партии И.ГУМЕНЮКА за невыполнение им положений устава партийной организации.

«На данный момент есть еще два заявления о выходе из партии, написанные соратниками Игоря ГУМЕНЮКА, людьми, которые пришли в ряды луганских «БЮТовцев» вместе с ним», - сказано в заявлении областной организации ВО «Батькивщина».

В областной организации считают «слухи о массовом выходе активистов из партии преувеличенными и лишенными оснований».